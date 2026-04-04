Формат анти-типичного-танц-класса для тех, кто устал вечно спешить/вечно работать/вечно уставать (я/мы) — «Делай Ноги» По сути это как тусовка с аниматором в олл-инклюзив в Турции, только мы уже все взрослые и не в Турции (что ж, не мы такие жизнь такая). Мероприятие светское — приходи какие есть, никакой сменки и танцевальных залов, и полтора часа двигайся под просто хорошую музыку — буквально 2 притопа 3 прихлопа в лучшем виде. Надя показывает все движения, отвечает за поле шутит шутки. Лиля всех встречает, провожает и вообще отвечает за организацию всего и вся — завершение чем-то типа изи флэшмоба под Меладзе. Никто никого не оценивает, нет правильных и неправильных движений, главная задача — отдохнуть и классно провести время. Коротко про организаторов: Лиля Чеснова — продюсерка человечных проектов (театр Playback01, ранее подкаст «Никакого Правильно») Демонстрировать движения и разгонять *вайбы* будет Надя Малая — профессиональная танцовщица (в Москве танцевала с труппой «ЭТО» Александра Могилёва, в сейчас базируется в Лондоне с сообществом Bambu Bodies), магистр танца лондонского разлива).