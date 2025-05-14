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Английский разговорный клуб для девушек

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500₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Speaking BARchik — безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема: Spring Clean Your Life. На встрече участницы поговорят о весеннем расхламлении дома и в голове, с юмором и поддержкой. Уровень: B1-B2 Скидка — первая встреча в мае 500 руб. вместо 850 руб.

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