Speaking BARchik — безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема: Spring Clean Your Life. На встрече участницы поговорят о весеннем расхламлении дома и в голове, с юмором и поддержкой. Уровень: B1-B2 Скидка — первая встреча в мае 500 руб. вместо 850 руб.