Speaking BARchik — безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема марта: Seasons & She. Твой цикл — как времена года: весна, лето, осень, зима. На встрече участницы поговорят о том, как жить в гармонии со своим телом — без стыда, с историями из жизни, с юмором и поддержкой. Уровень: от B1 и выше. Чтобы записаться, свяжитесь с организатором по кнопке выше. Количество мест ограничено (6 мест).