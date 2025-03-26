ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский разговорный клуб для девушек

Уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Speaking BARchik — безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема марта: Seasons & She. Твой цикл — как времена года: весна, лето, осень, зима. На встрече участницы поговорят о том, как жить в гармонии со своим телом — без стыда, с историями из жизни, с юмором и поддержкой. Уровень: от B1 и выше. Чтобы записаться, свяжитесь с организатором по кнопке выше. Количество мест ограничено (6 мест).

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста