ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский разговорный клуб для девушек

Уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Speaking BARchik — это безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити. Тема марта: Self-love. Отношения с партнёром это прекрасно, но ты задумывалась о том, какие отношения у тебя с самой собой? На встрече поговорят о любви к себе и постараются понять, что же это на самом деле. Встреча пройдет в уютной кофейне, в группе ожидается до 6 человек. Место встречи и цена участия могут меняться, подробности уточняй у организатора по ссылке выше. Как попасть: просто напиши в тг «хочу на спикинг барчик».

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста