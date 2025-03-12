Speaking BARchik — это безопасное пространство для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити. Тема марта: Self-love. Отношения с партнёром это прекрасно, но ты задумывалась о том, какие отношения у тебя с самой собой? На встрече поговорят о любви к себе и постараются понять, что же это на самом деле. Встреча пройдет в уютной кофейне, в группе ожидается до 6 человек. Место встречи и цена участия могут меняться, подробности уточняй у организатора по ссылке выше. Как попасть: просто напиши в тг «хочу на спикинг барчик».