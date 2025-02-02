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Английский киноклуб Dialogue: «Трамвай Желание». Кино и вино в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Если ты ищешь способ красиво практиковать английский, для тебя есть чудесные новости. В тёплой и уютной атмосфере старинной усадьбы, за бокалом красного ты можешь насладиться кинокартиной, в основе которой лежит столкновения двух начал — тонкой духовности и приземлённой животной силы. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В диалоге фильмы раскроются по-новому, а ты наверняка найдёшь среди участников единомышленников. Фильм Элиа Казана, снятый по пьесе Теннесси Уильямса, пронизан страстью и настоящим человеческим духом. Он демонстрирует обыденность жизни в городах, где фабрики и заводы всё еще занимают центральное место, а рабочие дарят этим стенам свои невероятные эмоции. Девушка по имени Бланш приезжает на трамвае к своей беременной сестре Стэлле. Её сестра живёт в бедном районе с мужем, который часто пьет и играет в карты с друзьями. Когда он знакомится с Бланш, то он сразу испытывает к ней недоверие. Он думает, что у неё много денег, и она всё скрывает от своей сестры. Они очень сильно ругаются практически каждый день. А дальше… Участники вечера посмотрят фильм «Трамвай Желание» обдуманно, не осуждая, и поразмышляют о роли мужчины и женщины в семье и мире, о различии их природ и о том, как эта природа меняется со временем. Создатель проекта Dialogue, Никита, жил в Великобритании 7 лет, закончил там школу и университет, а затем 5 лет преподавал английский. Его партнер, Оля, «профессионально» увлекается кино — она закончила режиссёрские курсы в Wordshop, а до этого училась в РГГУ на факультете визуальных медийных искусств. Вместе, Никита и Оля будут подбирать фильмы и модерировать встречи. В стоимость билета входит приветственный бокал вина. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с английскими субтитрами. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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