Андрей «Хопкинс» Кузьмин - участник «StandUp на ТНТ», полуфиналист пятого сезона «Открытого Микрофона на ТНТ». Выступает под псевдонимом «Хопкинс» из-за своей внешней схожести на известного актера. Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Стильное и модное пространство создает ощущение погружения под воду возле маяка. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. На входе потребуется паспорт.