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Андрей «Хопкинс» Кузьмин – сольный стендап концерт

Большевик Лофт
Black Loft, Ленинградский проспект, 15с1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Андрей «Хопкинс» Кузьмин - участник «StandUp на ТНТ», полуфиналист пятого сезона «Открытого Микрофона на ТНТ». Выступает под псевдонимом «Хопкинс» из-за своей внешней схожести на известного актера. Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Стильное и модное пространство создает ощущение погружения под воду возле маяка. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. На входе потребуется паспорт.

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