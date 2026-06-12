Участник шоу «Stand Up» на ТНТ — Андрей Хопкинс порадует тебя своим уникальным юмором. Его часто называют Хопкинс — за внешнее сходство с Голливудским актёром. Но у Андрея Кузьмина и своя фильмография имеется — роли в нескольких сериалах и других комедийных проектах.