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Стендап
Про событие
Участник шоу «Stand Up» на ТНТ — Андрей Хопкинс порадует тебя своим уникальным юмором. Его часто называют Хопкинс — за внешнее сходство с Голливудским актёром. Но у Андрея Кузьмина и своя фильмография имеется — роли в нескольких сериалах и других комедийных проектах.
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