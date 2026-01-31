Второй сольный концерт Андрея Атласа. И, нет, название «Ничего не вышло» — это не отсылка к первому. Это мысль, с которой так или иначе сталкивается каждый человек в самых разных обстоятельствах — в работе, в личной жизни, в мечтах, в мечтах о личной жизни на работе. Андрей делится откровенными личными историями и на своем примере показывает, есть ли позитивная жизнь после этой мысли и как побыстрее до неё добраться. Андрей Атлас — стендап комик, участник проектов «Stand Up ТНТ», «Открытый микрофон ТНТ» выступит с новой программой. Рассадка зрителей осуществляется на месте администратором площадки в порядке очереди от сцены согласно своей категории билета. Сбор гостей за 30 мин до начала программы. Просьба не опаздывать ко времени сбору гостей. Опоздавшие зрители могут быть не допущены в зал! На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.