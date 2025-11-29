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Андреграунд

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 13000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Инди-рок проект под авторством Андрея Джиджикова известен своей непредсказуемостью и хамелионным умением работать в разных жанрах. Новая концертная программа создана специально с учетом уникальной атмосферы площадки «Море Музыки», а дополнят ее постоянный «гитарный состав» и ритм-секцию группы — клавиши, саксофон и бек-вокал. Особенность «Андреграунд» — в их вневременном звучании. Они находятся вне моды и трендов. Если бы в твоём любимом стриминговом сервисе существовал плейлист «современная классика инди», именно они могли бы его возглавить. Их слушают молодые ребята, взрослые ребята, пожилые ребята, и дети, потому что живая музыка всем возрастам покорна. В основе песен лежат личные переживания фронтмена, философские и романтические сюжеты, размышления о жизни. Но о чём бы ни была каждая новая песня «Андреграунд», их музыка всегда остаётся светлой и жизнеутверждающей. Всё потому, что её создаёт человек, который искренне любит жизнь во всех её проявлениях и красках.

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