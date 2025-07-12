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Алко-экскурсия по Москве

Театральная площадь

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

История, вино и немного Ротшильдов: экскурсия, которая опьяняет. Что предпочитал Карл Маркс — рислинг или пиво? Пил Ленин мюнхенское или оставался верен Жигулёвскому? Как финансы Ротшильдов влияли на вкус русской аристократии — и причём тут вино? Погрузишься в неочевидную сторону истории: — прогуляешься по центру Москвы с бокалом в руке… ладно, про бокал — шутка, но зато; — заглянешь в три атмосферных бара — каждый со своим характером; — завершишь вечер на веранде с неожиданным видом на город. Прогулка это хороший повод надеть всё самое лучшее: будет фотограф.

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