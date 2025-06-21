Фестиваль, где можно прикоснуться сразу ко всей вселенной серии настольных игр «Зельеварение», получить массу впечатлений и поучаствовать в активностях. Магия вне Хогвартса в чистейшем виде. Тебя ждёт волшебная атмосфера, игротека с опытными мастерами, большой турнир по зельеварению, конкурс косплея, интерактивные лекции и мастер-классы (создание магических порошков, снадобий и эликсиров). Также в программе: ярмарка хендмейда и тематических сувениров, фэнтези-фотозона, зона отдыха.