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  1. Москва
  2. События

Алхимикон

улица Радио, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль, где можно прикоснуться сразу ко всей вселенной серии настольных игр «Зельеварение», получить массу впечатлений и поучаствовать в активностях. Магия вне Хогвартса в чистейшем виде. Тебя ждёт волшебная атмосфера, игротека с опытными мастерами, большой турнир по зельеварению, конкурс косплея, интерактивные лекции и мастер-классы (создание магических порошков, снадобий и эликсиров). Также в программе: ярмарка хендмейда и тематических сувениров, фэнтези-фотозона, зона отдыха.

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