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Alex Abra: «Let it snow»

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 9900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Аутентичная атмосфера сказочного зимнего Нью-Йорка середины XX века в Москве? Такое возможно? Да, и только на этом уникальном шоу, которое представляет известный певец Алекс Абра. Тем, кто любит «Let It Snow», «Jingle Bells», «It's The Most Wonderful Time Of The Year», «Santa Claus Is Coming To Town», «Have Yourself A Merry Little Christmas». Алекс вместе со своим джаз-бэндом исполнит лучшие романтические хиты и более редкие (но не менее яркие!) песни Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Перри Комо, Майкла Бубле и многих других. Одна из главных особенностей этих концертов — доверительное, «адресное» исполнение: каждому зрителю кажется, что эта песня — только и исключительно для него лично. Обрати, пожалуйста, внимание: новая сцена клуба находится по адресу улица Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

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