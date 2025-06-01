ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Алексей Водовозов: «Ну всё, нам свинец»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Люди «приручили» свинец несколько тысяч лет назад, но довольно быстро выяснили, что помимо несомненных плюсов у этого металла есть и минусы. И прежде всего — токсического характера. Есть даже гипотеза, впрочем, неподтверждённая, что именно отравления свинцом стали причиной упадка Римской империи. Что интересно, его же пытались обвинить в смерти Людвига ван Бетховена. А ещё из этого металла могут состоять PM 2.5, доказанный фактор риска дыхательной и сердечно-сосудистой патологии. Правда и вымысел смешались вокруг свинца в затейливый клубок, и ты попробуешь его распутать в премьерной лекции врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова. Лектор: Алексей Водовозов, российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста