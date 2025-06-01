Люди «приручили» свинец несколько тысяч лет назад, но довольно быстро выяснили, что помимо несомненных плюсов у этого металла есть и минусы. И прежде всего — токсического характера. Есть даже гипотеза, впрочем, неподтверждённая, что именно отравления свинцом стали причиной упадка Римской империи. Что интересно, его же пытались обвинить в смерти Людвига ван Бетховена. А ещё из этого металла могут состоять PM 2.5, доказанный фактор риска дыхательной и сердечно-сосудистой патологии. Правда и вымысел смешались вокруг свинца в затейливый клубок, и ты попробуешь его распутать в премьерной лекции врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова. Лектор: Алексей Водовозов, российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.