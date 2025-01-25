История взаимоотношений волка и человека уходит в глубь веков. И всегда отношение к нему было неоднозначно. С одной стороны - безжалостно уничтожали его, как опасность для себя и домашнего скота. С другой - заслуженно почитали этого умного и умелого охотника, славящегося интеллектом, верностью семье и умением приспосабливаться к изменениям мира вокруг. В мифологии многих народов волк - покровитель храбрых и сильных воинов. Современное восприятие волка - по прежнему полярно - от восхищения сильным и красивым зверем до панических призывов к уничтожению опасного вредителя. Так что же остаётся неизвестно или непонятно об этом, казалась бы, хорошо изученном нами соседе? Так ли опасен волк и чем грозит людям его исчезновение? Поговоришь об устройстве стаи, охотничьих традициях, воспитании волчат и заботе о стариках. Подумаешь, можно ли рассчитывать на добрососедство или конфликт волк-человек неизбежен? Лектор: Алексей Верещагин — выпускник кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ, лектор и популяризатор науки, автор научных публикаций по экологии и поведению псовых. Основатель и руководитель Центра Изучения Псовых «Хати». Основное направление в его работе — социальное поведение псовых (на примере бродячих собак и волков). Количество мест ограничено.