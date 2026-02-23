Алексей Стахович
Петровка 21
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой сольный концерт Алексея Стаховича, резидента шоу «Stand Up» на ТНТ и участника, пожалуй, всех крупных проектов на TV и видеохостингах. Название концерта «Персонаж», в нём он рассказывает про свой быт, проблемы и почему жанр его жизни — это комедия. Он и есть главный персонаж этого произведения, в котором зрители смогут узнать самих себя. Выступления Алексея — это всегда максимально смешно, интересно и со вкусом, приходите и насладитесь по полной!
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