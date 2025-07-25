Алексей Шамутило и Андрей Топоев
Петровка 21
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Алексей Шамутило — российский стендап-комик, известный своим интеллигентным юмором и тонкими наблюдениями за повседневной жизнью. Стал популярным благодаря участию в шоу «Открытый микрофон», где завоевал признание жюри и зрителей, а также последующему участию в проекте «Stand Up на ТНТ». Андрей Топоев — стендап-комик из Москвы, который открывает зрителям глаза на обыденные вещи.
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