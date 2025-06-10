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Алексей Мосалов «Бросаются ли быки на красную тряпку? Заблуждения о братьях наших меньших»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Человек всегда взаимодействует с природой, изучая окружающий мир. Наука дала ответы на многие вопросы, которые раньше были загадкой, но старые стереотипы о животных продолжают передаваться и иногда попадают в учебники. Например, действительно ли птицы менее умные, чем млекопитающие? Может ли бык видеть красный цвет плаща тореадора? Зачем верблюду горб? Какие факты из школьной биологии нужно пересмотреть? Можно ли доверять описанию природы в «Книге джунглей» Киплинга и других произведениях? С кандидатом биологических наук Алексеем Мосаловым ты будешь искать ответы на эти вопросы, а ещё вспомнишь мифы о животных из сказок и мультфильмов, исследуя их происхождение. Лектор: Алексей Мосалов — кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, зоолог и популяризатор науки, автор учебника для ВУЗов «География животных», научно-популярных книг «Любовь у животных», «Птицы России», «Такие разные животные», «Птицы и звери», «100 вопросов о животных» и многих других, научный консультант программы «Диалоги о животных».

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