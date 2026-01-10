Алексей Квашонкин — романтик, примерный семьянин и свой парень. Со сцены рассказывает о грубых таксистах, некомпетентных полицейских, знаке зодиака Иисуса и о том, почему Земля вертится. Вася Шакулин — психолог по образованию и многогранный артист, известный проектами «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости мерзости выдумки».