Алексей Квашонкин
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Алексей Квашонкин — романтик, примерный семьянин и свой парень. Со сцены рассказывает о грубых таксистах, некомпетентных полицейских, знаке зодиака Иисуса и о том, почему Земля вертится. Вася Шакулин — психолог по образованию и многогранный артист, известный проектами «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости мерзости выдумки».
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