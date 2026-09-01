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Акценты Тишины

OFF-театр
Большой Сухаревский пер., 21 строение 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Авторский музыкально-поэтический спектакль о том, как не потеряться в шуме собственных мыслей. Это история про обычный вечер самой обычной одинокой девушки в большом городе. Тяжёлые шаги, хлопок дверью — и шумный город с его суетой остаётся позади. В комнате — только тишина и голос, который звучит изнутри всё громче: невыполненные дела, ошибки и бесконечное «не получится». В этой тишине неизменно появляются вопросы, которые страшно произносить вслух: «Кто я?», «Существует ли свет в тёмной полосе?», «Как мне поверить в себя?», «Смогу ли я снова любить?» Спектакль превращает этот внутренний монолог в живое театральное действие. Ты увидишь, как героиня пытается справиться с этим шумом, как борется со своим внутренним голосом, — и почувствуешь, что не один в этой борьбе. В основе постановки — авторские стихи актёров, написанные на основе личного опыта. Вместе с музыкой, написанной специально для спектакля, они бережно структурируют внутренний шум — не заглушая его, а помогая прожить. Постановка не даёт готовых ответов, но создаёт безопасное пространство, где внутренний диалог становится видимым и осязаемым. Зритель не наблюдает со стороны, а ищет ответы вместе с героями — в тишине, в слове, в звуке.

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