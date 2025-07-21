Выбор редакции
Актёрское импровизационное шоу «Давай переиграем»
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Команда актёров в импровизационной форме переигрывает известный фильм. Никаких заготовок и никаких клише — только юмор, только импровизация и чудесная атмосфера.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи