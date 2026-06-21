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Адвокаты дьявола

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Каждый из людей знает, что он вовсе не так уж безгрешен, как хотел бы. Но что если здесь тебе предложат оправдать часть твоих прегрешений. Это новое импровизационное стендап-шоу, где трое опытных комиков оправдают твои самые потаённые грехи. С тебя — постыдная история, которую тебе хотелось бы забыть, с комиков — оправдание твоего поступка и вердикт: «Оправдан!». Да, канонического отпущения грехов ты не получишь, но посмеёшься знатно. Все участники шоу, которые в этот вечер решатся поделиться своей историей, получат коктейль в подарок.

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