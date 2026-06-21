Каждый из людей знает, что он вовсе не так уж безгрешен, как хотел бы. Но что если здесь тебе предложат оправдать часть твоих прегрешений. Это новое импровизационное стендап-шоу, где трое опытных комиков оправдают твои самые потаённые грехи. С тебя — постыдная история, которую тебе хотелось бы забыть, с комиков — оправдание твоего поступка и вердикт: «Оправдан!». Да, канонического отпущения грехов ты не получишь, но посмеёшься знатно. Все участники шоу, которые в этот вечер решатся поделиться своей историей, получат коктейль в подарок.