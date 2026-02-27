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Адам Берёзов

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Адам Берёзов — один из самых активных на сцене комиков, немного блогер, немного актёр, резидент бара «Stand Up Патрики», участник «Comedy Battle» На ТНТ. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за полчаса до начала программы На входе потребуется паспорт.

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