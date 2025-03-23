На кухне разгорелся смешной разговор и у тебя есть уникальная возможность его подслушать. Ребята зовут тебя стать зрителем на шоу об искренности за обеденным столом. Готовь все свои смешные истории, сомнительные темы и триггеры. Приходи с друзьями или найди компанию тут! Путь к сердцу лежит через хихи-ки. Но что будет, если они зайдут не в то горло? Запись через ТГ, ссылочку оставили спешл фо ю Вход по донату