Спектакль из восьми эпизодов — диалогов персонажей романа с самым одиозным героем Достоевского, Николаем Ставрогиным. «Интересно разобраться, как гениальный человек может превратиться в «чёрную дыру» и, словно проверяя себя на мерзость, пожирать всё вокруг, опускаясь всё ниже и ниже», – рассказывает режиссёр Сергей Чехов. Сергей Чехов — номинант на премии «Золотая маска 2018» и «Прорыв», участник лаборатории «Любимовка», лауреат Фестиваля театров малых городов России.