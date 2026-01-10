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8 (восемь)

Театр на Таганке
Земляной Вал, 76/21

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Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль из восьми эпизодов — диалогов персонажей романа с самым одиозным героем Достоевского, Николаем Ставрогиным. «Интересно разобраться, как гениальный человек может превратиться в «чёрную дыру» и, словно проверяя себя на мерзость, пожирать всё вокруг, опускаясь всё ниже и ниже», – рассказывает режиссёр Сергей Чехов. Сергей Чехов — номинант на премии «Золотая маска 2018» и «Прорыв», участник лаборатории «Любимовка», лауреат Фестиваля театров малых городов России.

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