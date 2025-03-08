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Про событие
В 20:00 откроются двери клуба, где всех девушек будут угощать просекко под хорошую музыку в приятной атмосфере. Мягкие звуковые вибрации и позитивный настрой позволят сохранить эту атмосферу до самого утра. За музыку отвечают: LEGRONI / Highlite / KIIDA / NELLI / MR MOREK / Diana Orientalis / KAMI / TEEFLA / UAHI / Lichi Chistova / JANNA FROST / ALEKSANDRA MOON FC | DC
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