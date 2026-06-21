На сцене выступят 20 молодых, ярких и харизматичных комиков. Кто из них будет лучше и смешнее — решать тебе. Если шутка не удалась, вызовут на сцену следующего комика. Каждый из участников будет выступать столько времени, сколько гости будут смеяться. Ведущий: Андрей Лозицкий. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту.