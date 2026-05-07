Рейв — спектакль, где ты сможешь не смотреть и анализировать, а просто танцевать. В наше время часто хочется сбежать от большого проблемного мира и закрыться в выдуманной реальности своих мыслей, рассуждений и записей. В 2022 году, после расставания с девушкой, Саша написал первый монолог в заметки телефона. К 2026 году количество записей значительно увеличилось, и они превратились в небольшую пьесу о любви, потере и выборе. Этот спектакль — сон о переживаниях, проблемах и поисках человека на протяжении последних четырех лет. Это рейв-медитация с рефлексией о выборе собственного пути и жизненных приоритетов. Тебе НЕ нужно приходить на этот спектакль: – Если ты НЕ любишь электронную музыку – Если ты НЕ любишь танцевать (в зале не будет сидячих мест) – Если ты НЕ любишь авторское исполнение (в роли главного героя — сам автор пьесы) – Если ты НЕ любишь театральные эксперименты и творческий поиск Спектакль длится 1 час 15 минут. После него все зрители смогут остаться на рейв.