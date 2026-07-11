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Еда
Про событие
Дневной рейв с берлинской электроникой, живым сетом от Monoplay на закате и атмосферой летнего фестиваля. В программе: уличная еда, тот самый оранжевый спритц, активности, батуты и пушистые друзья. Диджеи: Geju, Special Guest, Monoplay, Kuma, Gori Начало в 16:00 Двор гремит до 22:00. Дальше — уличный отдых и баня на втором этаже.
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