Дневной рейв с берлинской электроникой, живым сетом от Monoplay на закате и атмосферой летнего фестиваля. В программе: уличная еда, тот самый оранжевый спритц, активности, батуты и пушистые друзья. Диджеи: Geju, Special Guest, Monoplay, Kuma, Gori Начало в 16:00 Двор гремит до 22:00. Дальше — уличный отдых и баня на втором этаже.