Кто такой «концепт-художник»? Какая связь между Евгением Евтушенко и сериалом «Любовь, смерть и роботы»? Можно ли создать произведение искусства из компьютерного вируса? На лекции участники рассмотрят типологию цифрового искусства и найдут ответы на эти вопросы. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета