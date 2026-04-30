Зима-блу: искусство нейросетей и типология цифрового искусства
площадь Мира, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Про событие
Кто такой «концепт-художник»? Какая связь между Евгением Евтушенко и сериалом «Любовь, смерть и роботы»? Можно ли создать произведение искусства из компьютерного вируса? На лекции участники рассмотрят типологию цифрового искусства и найдут ответы на эти вопросы. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета
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