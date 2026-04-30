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Зима-блу: искусство нейросетей и типология цифрового искусства

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Кто такой «концепт-художник»? Какая связь между Евгением Евтушенко и сериалом «Любовь, смерть и роботы»? Можно ли создать произведение искусства из компьютерного вируса? На лекции участники рассмотрят типологию цифрового искусства и найдут ответы на эти вопросы. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета

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