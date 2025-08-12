Буто — завораживающий танец, родившийся в послевоенной Японии как реакция на социальные потрясения и западное влияние. «Сюрреализм тела» — так иногда называют буто. Сейчас его признают одним из направлений современного танца несмотря на то, что буто начиналось как нечто экспериментальное в области перформанса в 1950?60е гг. На лекции будут затронуты темы: — Истоки буто — где, когда и почему возник этот уникальный жанр? — Исторический контекст — связь с японским авангардом и мировым искусством XX века — Буто между танцем, перформансом и театром — почему его так сложно классифицировать? — Основатели: Хидзиката Тацуми и Оно Кадзуо — их противоположные философии и методы — «Мистическое тело» — главная тема буто — «Буто-нотации» Хидзикаты — как создавался этот танец? — Современное буто — жив ли авангард сегодня? — Лекция пройдёт в формате живого обсуждения с просмотром архивных записей: часть тем может измениться в зависимости от вопросов аудитории Кому будет интересна эта лекция: — Танцоры, актёры, перформеры, режиссёры — все, кто интересуется телесными — практиками — Исследователи японской культуры — от средневековья до постмодерна — Те, кто интересуется современным искусством, кто хочет понять, как авангард рождается из диалога с прошлым Кацура Кан — прямой ученик одного из основателей японского современного танца буто, Тацуми Хиджиката. В свои 70 лет он продолжает активно путешествовать по всему миру — из Японии, Китая и Латинской Америки в США, Австралию и Европу, включая Россию. Он выступает на сценах, проводит мастер-классы в университетах и собирает международные конференции и симпозиумы по буто, укрепляя связи между театральными группами и ценителями этого уникального искусства по всему миру.