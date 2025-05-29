Экскурсия по театрам, на которой ты сможешь узнать все секреты закулисья. Театр — это магия, волшебство, искусство. То, что происходит на сцене, заставляет людей смеяться или плакать, грустить или улыбаться, задумываться, удивляться, переживать, рукоплескать. Как же возникает это восхитительное чародейство, как всё устроено там, за красивым занавесом? Чтобы познакомиться с театром поближе, приоткрыть завесу тайн, которые он хранит, погрузиться в неведомый мир закулисья — приходи в Красноярский драматический театр имени Пушкина. В течение часа артист театра будет показывать тебе, как работают разные театральные службы — гримерно-постижерный, костюмерный, реквизиторский цеха. Ты сможешь прикоснуться к декорациям, заглянуть в артистические гримерные, увидеть зрительный зал со сцены в свете софитов. Тебя ждет увлекательный рассказ об истории и о современной жизни Красноярского драматического театра.