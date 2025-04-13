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Варвара Щербакова

Гранд Холл Сибирь
улица Авиаторов, 19

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Российская юмористка, стендап-комик, игрок КВН, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», «Женский форум», шоу «Игра». Варвара представит новую легкую и ненапряжную программу — то, что нужно для классного вечера.

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