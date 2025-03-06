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Ван Гог. Тайны гения и безумца

проспект Мира, 51

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от 200₽ до 490₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Галерея VEKARTA представляет выставку репродукций картин. На выставке «Ван Гог. Тайны гения и безумца» присутствует более 125 знаменитых сюжетов нидерландского художника, жизнь которого вдохновляет и удивляет одновременно. Он посвятил творчеству всего 10 лет жизни - и навсегда вошёл в историю. В галерее проводятся групповые и индивидуальные экскурсии. Каждый может глубже понять жизнь и историю работ Ван Гога, особенности его творческого пути и жизненных ценностей. Расписание бесплатных экскурсий: Чт, 06 марта 13:00/17:00 Пт, 07 марта 16:00/18:00 Сб, 08 марта 14:00/16:00/18:00 Вс, 09 марта 12:00/14:00/16:00/18:00

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