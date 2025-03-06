Галерея VEKARTA представляет выставку репродукций картин. На выставке «Ван Гог. Тайны гения и безумца» присутствует более 125 знаменитых сюжетов нидерландского художника, жизнь которого вдохновляет и удивляет одновременно. Он посвятил творчеству всего 10 лет жизни - и навсегда вошёл в историю. В галерее проводятся групповые и индивидуальные экскурсии. Каждый может глубже понять жизнь и историю работ Ван Гога, особенности его творческого пути и жизненных ценностей. Расписание бесплатных экскурсий: Чт, 06 марта 13:00/17:00 Пт, 07 марта 16:00/18:00 Сб, 08 марта 14:00/16:00/18:00 Вс, 09 марта 12:00/14:00/16:00/18:00