В Красноярске за последние десять лет сложилась сильная музыкальная сцена, особенно выделяется в ней электронная музыка. Большое количество музыкантов в разное время способствовали становлению урбанистического жанра в сибирской среде — кто-то уже и не красноярец, кто-то отошел от дел, но их творчество продолжает находить свое влияние по сей день. Познакомиться с музыкой ближе станет возможным на уличном арт-объекте «Ротонда памяти и славы» около Музейного центра «Площадь Мира». Музыка будет играть каждую субботу в июле с 20:00 до 21:00. 5 июля с 20:00 до 21:00, Suboctane Роман Бобрышов — основатель музыкального лейбла Insulation, звукорежиссёр Музейного центра «Площадь Мира» 12 июля с 20:00 до 21:00, Beeswax Мультижанровый продюсер Beeswax издавал музыку на различных крупных house и techno лейблах, таких как 1605 Music Therapy, Baroque, Capsula, Bequem Digital. Его треки были поддержаны диджеями с мировым именем, Umek, Richie Hawtin и т. д. Далее последовали bass эксперименты под псевдонимом Beez на Insulation и Efir: Tapes. В сэте на Ротонде прозвучат неизданные электронные работы Beeswax в жанре ambient, techno (и все что между), которые можно будет услышать только во время выступления, так что не упускайте свой шанс. 19 июля фестиваль «Площадь Эмпатии» 26 июля с 20:00 до 21:00, TGA TGA — исполняет электронную и экспериментальную электронную музыку. Этот сет будет состоять из музыки для научно-фантастической сказки, вдохновленной Доктором Кто и Временем Приключений.