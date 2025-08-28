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Учимся целоваться вместе с Cамером Cамара

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Он крепко её обнял и... засмеялся? Самер Самара приглашает зрителей на сцену, чтобы вместе учиться секретам романтического общения.

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