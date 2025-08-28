Выбор редакции
Учимся целоваться вместе с Cамером Cамара
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Про событие
Он крепко её обнял и... засмеялся? Самер Самара приглашает зрителей на сцену, чтобы вместе учиться секретам романтического общения.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи