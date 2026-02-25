Проект о чеченском поэте Арби Мамакаеве представляет собой 4 инсталляции, состоящие из фотографий, скриншотов и архивных документов, книги художника. Художница обратилась к фигуре чеченского поэта Арби Мамакаева (1918–1958) во время поездки в резиденцию на Северном Кавказе. Почти вся информация о нём оказалась сосредоточена в мемориальном музее села Надтеречное, созданном сыном поэта Эдуардом. В экспозиции музея художница познакомилась с биографией Мамакаева: детство в детдоме, ранний литературный успех (современники называли его «чеченским Есениным»), арест по доносу в 1941 году, 15 лет лагерей в Магадане (где поэт не написал ни строки), реабилитация в 1957 году и смерть в 1958-м. Изучая письма, рукописи и личные вещи, художница обнаружила, что память о поэте закреплена в материальных объектах, воспроизводящих один фиксированный сценарий. Это наблюдение подтолкнуло её к размышлению о природе цифровой идентичности сегодня — динамичной, уязвимой и зависимой от алгоритмов. Проект стал рефлексией о способах сохранения памяти в доцифровую и цифровую эпохи. В процессе работы над выставкой Арби Мамакаев обрёл собственный цифровой след, который оказался неразрывно переплетён с цифровым следом самой художницы. Вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, среда, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной.