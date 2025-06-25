Интерьер с подиума: стиль, вдохновлённый модными домами. Анна интегрирует свой опыт специалиста, прошедшего путь в дизайне интерьера и архитектурном проектировании на протяжении более, чем 20-ти лет. Руководитель и сооснователь частной школы дизайна Privee, автор интерьеров, напечатанных в таких изданиях, как AD Magazine, Salon Magazine, interior+design. Лекция Synthese- это квинтэссенция взглядов на связь столь значимых и смежных областей, как мода и дизайн интерьера. Подиумные коллекции тесно переплетаются с интерьерами, вдохновением которым служат оттенки, стиль, подача и философии того, или иного модного дома. Слияние образов данных отраслей образует потрясающий SYNTHESE, значение которого Анна раскрывает в своей лекции, наполняя её множеством примеров, красивой подачей и камерностью. Эта встреча для тех, кто ценит красоту и стиль, подчеркнутые миром высокой моды и персонализацией интерьера.