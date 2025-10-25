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Supercon Halloween

Гранд Холл Сибирь
улица Авиаторов, 19

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Стендап
Необычное
Фестивали

Про событие

Самый масштабный Geek & Cosplay конвент в Сибири. Мир кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, аниме и технологий в центре внимания. Для тебя и твоих единомышленников. Cosplay Show Более 300 косплеров в авторских костюмах со всей Сибири, многие из которых выступят на большой сцене. Обязательно приходи в костюме, если можешь. Geek Market Прогуляйся по Ярмарке: тысячи удивительных вещиц: одежда, аксессуары, артбуки, книги, комиксы, игры по твоим любимым фантастическим вселенным ждут тебя. Умело создаешь костюмы любимых героев, крафтишь оружие и броню? Зрелищно сражаешься на мечах или врукопашную? Готовишь постановки в тематике кино и игр? Ты рисуешь, коллекционируешь или хочешь проявить себя как-то иначе? Участвуй и выигрывай ценные призы. https://supercon2025.cosplay2.ru/ Больше информации о гостях, спикерах и активностях — в группе: https://vk.com/supercon_ru

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