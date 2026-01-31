На кордоне Перевал, в Сервисном центре, расположена галерея «Седьмой километр» — пространство, в котором современное искусство соединяется с культурой столбизма и традицией лесных прогулок. Именно здесь состоится арт-тур. Программа тура состоит из двух частей. Куратор Любовь Винк проведёт экскурсию по обоим: видимой и невидимой. Видимая находится в самом выставочном пространстве: в экспозиции представлены работы художников Василия Сивцева и Сёмыча С,Б, а также документальные фотографии, предоставленные сообществом столбистов. Невидимая расположена среди скал и деревьев. Здесь ты рассмотришь феномен хождения в темноте: что даёт людям ночь, кто мы в темноте? Тематическая прогулка идёт от перевала к подножью Первого Столба. Подъём осуществляется на специальном автобусе. Тёплая одежда обязательна. Время и место отправления: 16:30, автобус с группой отъезжает от входа на Лалетинскую дорогу на Центральные Столбы Ориентир для навигатора и такси: г. Красноярск, ул. Свердловская, 140, стр. 5 (парковка через дорогу от ресторана «Папа Михо»)