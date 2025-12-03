Сибирь на языке искусства Проект, который объединяет современных художников и поэтов. Через визуальные образы и тексты они создают живой эмоциональный портрет нашего края, раскрывая его красоту, силу и тихую поэзию. Вечер обещает быть тёплым и живым. Тебя ждут творческие мастер-классы: можно разукрасить ёлочную игрушку из глины, собрать свой коллаж и попробовать технику блэкаута, превращая текст в новое высказывание. Пространство дополнит мягкое звучание арфы, которое позволит глубже погрузиться в выставку. А экскурсия по экспозиции поможет взглянуть на Сибирь глазами авторов и открыть для себя новые детали, которые обычно остаются незамеченными.