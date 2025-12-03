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Сибирь глазами

МТБЦ Пилот, Аэровокзальная улица, 10

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Сибирь на языке искусства Проект, который объединяет современных художников и поэтов. Через визуальные образы и тексты они создают живой эмоциональный портрет нашего края, раскрывая его красоту, силу и тихую поэзию. Вечер обещает быть тёплым и живым. Тебя ждут творческие мастер-классы: можно разукрасить ёлочную игрушку из глины, собрать свой коллаж и попробовать технику блэкаута, превращая текст в новое высказывание. Пространство дополнит мягкое звучание арфы, которое позволит глубже погрузиться в выставку. А экскурсия по экспозиции поможет взглянуть на Сибирь глазами авторов и открыть для себя новые детали, которые обычно остаются незамеченными.

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