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Сергей Орлов

Гранд Холл Сибирь
улица Авиаторов, 19

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Завершение:

от 2200₽ до 6500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Сергей Орлов родился в маленьком посёлке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день часто служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-up клуб». В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. С 2019 года ездит на гастроли по России и странам СНГ с сольными программами; в 2020 году — тур на 30 городов; в 2021–2023 — ежегодные туры более чем на 50 городов, выступления в которых проходят с оглушительным успехом. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.

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