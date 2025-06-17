Сердце болит — полежи
площадь Мира, 1
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Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
«Сердце болит — полежи» — тихая, нежная выставка о любви, как о сне, который остаётся с нами, даже когда мы проснулись. Алексей превращает постель в поле искусства — пространство, где фиксируются сны и хрупкие моменты близости. Работы созданы на белых тканях, словно на страницах личного дневника. Линии и слова, живо выведенные рукой, становятся будто абстрактными следами на границах сновидений. Художник использует состояние лежания как предельно интимное и пограничное состояние между телом и воображением о романтическом чувстве. Экспозиция выстроена как хронология отношений, в которой конец ведёт обратно к началу. Здесь подвижно примерно всё: извилистые буквы, порой абстрактные смыслы сказанного, эмоции от увиденного.
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