«Сердце болит — полежи» — тихая, нежная выставка о любви, как о сне, который остаётся с нами, даже когда мы проснулись. Алексей превращает постель в поле искусства — пространство, где фиксируются сны и хрупкие моменты близости. Работы созданы на белых тканях, словно на страницах личного дневника. Линии и слова, живо выведенные рукой, становятся будто абстрактными следами на границах сновидений. Художник использует состояние лежания как предельно интимное и пограничное состояние между телом и воображением о романтическом чувстве. Экспозиция выстроена как хронология отношений, в которой конец ведёт обратно к началу. Здесь подвижно примерно всё: извилистые буквы, порой абстрактные смыслы сказанного, эмоции от увиденного.