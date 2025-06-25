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Scan Fair | Искусство быть другим
Креативный кластер «Квадрат», улица Красной Армии, 10к4
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от 350₽ до 850₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
43 художника, 14 городов и бесконечное количество взглядов на реальность. Добро пожаловать на SCAN FAIR — ярмарку современного искусства. На ярмарке можно будет увидеть более 500 произведений искусства от 43 художников и арт-групп, 5 галерей из 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также работы в секции промышленного и предметного дизайна. Произведения можно изучить самому или вместе с посредником-медиатором, понравившееся — приобрести, а ещё — побывать на лекциях, мастер-классах и событиях параллельной программы. Более подробную информацию смотри в ТГ канале ярмарки — https://t.me/scanbwfm
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