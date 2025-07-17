Рисуем собаку на (кружке набросков)
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Специальная сессия красноярского рисовального сообщества с моделью-собакой. Принять участие может любой желающий независимо от уровня рисования. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.
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