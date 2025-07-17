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  1. Красноярск
  2. События

Рисуем собаку на (кружке набросков)

Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Специальная сессия красноярского рисовального сообщества с моделью-собакой. Принять участие может любой желающий независимо от уровня рисования. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.

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