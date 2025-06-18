Разговорный клуб английского всех, кто хотел бы попрактиковаться в живом общении на иностранном. Встречаемся по средам с 18.30 до 20.00. Рекомендуемый уровень: intermediate и upper intermediate Вход свободный, участие бесплатное. Место встречи: открытое пространство «ОКНА», зайти можно через центральный вход музея