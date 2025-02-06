Зрителей ждут неожиданные художественные и сценические приёмы по мотивам романа о молодом студенте Родионе Раскольникове, который вынужден оставить учёбу из-за отсутствия денег, а также планирует и совершает жестокое убийство, чтобы проверить свою теорию о «сверхчеловеке». Он будет интересен не только тем, кто хорошо знает и любит роман, но и тем, кто не понял сложный язык классической литературы в школьные годы или просто забыл, кто такой Раскольников.