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Показ на выставке «Ясновидение»

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 68

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Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На выставке скульптур Даши Намдакова пройдёт показ «Сибирские архетипы». Это совместный проект дизайнера одежды Анны Григорьевой (бренд одежды GA Grigorieva Anna studio) и ювелира Елены Павлюковой (бренд Element soul). Событие – это новый взгляд на сибирскую идентичность и единение современного искусства и дизайна. Что ждёт гостей: — Выставка «Ясновидение» — последний шанс увидеть скульптуры Даши Намдакова в Красноярске, проект работает по 30 ноября — Премьера ювелирной и дизайнерской коллекций — Дефиле и возможность пообщаться с авторами модных коллекций — Авторские безалкогольные коктейли Та самая выставка: https://kaverafisha.ru/krasnoyarsk/events/yasnovidenie-303387

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