Ясновидение
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 68
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от 350₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Выставочный проект «Ясновидение» представляет новое экспериментальное направление творчества знаменитого скульптора Даши Намдакова — работу с деревом и композитным материалом. В основе произведений — образы традиционных масок и онгонов, символизирующих духов предков и духов-хранителей. Обращаясь к новым материалам, мастер словно возвращается к истокам, заново осмысляя себя как часть мира с богатым древним прошлым, творческим настоящим и невероятным будущим.
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