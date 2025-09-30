ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Ясновидение

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 68

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставочный проект «Ясновидение» представляет новое экспериментальное направление творчества знаменитого скульптора Даши Намдакова — работу с деревом и композитным материалом. В основе произведений — образы традиционных масок и онгонов, символизирующих духов предков и духов-хранителей. Обращаясь к новым материалам, мастер словно возвращается к истокам, заново осмысляя себя как часть мира с богатым древним прошлым, творческим настоящим и невероятным будущим.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста