Выставочный проект «Ясновидение» представляет новое экспериментальное направление творчества знаменитого скульптора Даши Намдакова — работу с деревом и композитным материалом. В основе произведений — образы традиционных масок и онгонов, символизирующих духов предков и духов-хранителей. Обращаясь к новым материалам, мастер словно возвращается к истокам, заново осмысляя себя как часть мира с богатым древним прошлым, творческим настоящим и невероятным будущим.