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Показ фильма «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Модернистская драма в документальной оболочке: история знаменитой виллы на французской Ривьере. О фильме: В конце 1920-х Эйлин Грей, икона дизайна и архитектуры, строит на Лазурном берегу виллу E.1027 — манифест свободы, чистых линий и женского гения. Дом, названный любовным шифром (E — Eileen, 10 — J, Jean, 2 — B, Badovici, 7 — G, Gray), должен был стать убежищем для неё и её возлюбленного, архитектурного критика Жана Бадовичи. Но вместо этого он превратился в арену для мелкой зависти и большого предательства. Фильм представит искусствовед и научный сотрудник Музейного центра «Площадь Мира» Ирина Бахтина. Фильм демонстрируется с русскими субтитрами

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