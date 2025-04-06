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  1. Красноярск
  2. События

Погружение в космос

проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Лекционная прогулка по небу. Вместе с красноярским ученым Романом Морячковым отправишься на прогулку по небу: рассмотришь планетарные туманности и водородные облака, звезды и созвездия, заглянешь в другие галактики. Послушаешь, как звучат Сатурн и Юпитер, Млечный Путь и черная дыра. Попробуешь ответить, чем похожи звезды и люди, и что в жизни каждого из нас значит космос. Роман Морячков — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, педагог доп. образования в технопарке «Твори-Гора» (курс «Астрофизика»), педагог Физико-математической школы СФУ, активист Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».

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